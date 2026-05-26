Nhận định Chelsea – Tottenham Hotspur vào lúc 02:15 ngày 20/05 là đại chiến London với vận mệnh đội khách treo trên sợi chỉ mỏng. Xoilac phân tích toàn bộ kịch bản xuống hạng cùng tình hình lực lượng để người hâm mộ nắm rõ nhất. Cùng theo dõi phân tích chi tiết dưới đây để hiểu rõ vì sao đây là trận đấu quan trọng nhất trong nhiều năm qua.

Cuộc chiến sinh tử để thoát khỏi bóng ma xuống hạng

Nhận định Chelsea – Tottenham Hotspur vào lúc 02:15 ngày 20/05 diễn ra trong bối cảnh đội khách đứng trước nguy cơ xuống hạng. Họ chỉ hơn West Ham 2 điểm với đúng 2 trận còn lại nên cần ít nhất 1 kết quả tốt tại Stamford Bridge.

Sức nóng của Chelsea vs Tottenham Hotspur lúc 02:15 ngày 20/05

Kịch bản trụ hạng

Nếu West Ham thua Newcastle tối 18/05, Gà trống chỉ cần thắng trận này là chắc chắn trụ hạng trước vòng đấu cuối cùng. Nếu West Ham thắng Newcastle, khoảng cách thu hẹp còn 0 điểm nên đội khách buộc phải thắng để vươn lên. Opta tính xác suất họ bị xuống hạng ở mức 19,54% nhưng con số đó có thể thay đổi hoàn toàn.

Roberto De Zerbi

Roberto De Zerbi tiếp quản đội bóng như HLV thứ 3 trong mùa giải sau khi Thomas Frank lẫn Igor Tudor đều thất bại. Người Italy đã tạo ra sự thay đổi đáng kể với 4 trận không thua liên tiếp vô cùng ấn tượng. Carragher nhận định De Zerbi đã cho đội bóng niềm tin vì ai cũng biết ông ấy là 1 vị HLV đỉnh cao.

Liam Rosenior

Đội chủ nhà đang dưới tay HLV Liam Rosenior sau khi kết thúc chuỗi 6 trận thua bằng trận hòa 1-1 trước Liverpool. Rosenior đang dẫn dắt The Blues tranh suất châu Âu lẫn vừa trải qua chung kết FA Cup trước Man City. Carragher nói thẳng đội chủ sân Stamford Bridge sẽ rất muốn đưa đối thủ xuống hạng vì sự cạnh tranh tại London.

Bất lợi lịch sử đè nặng lên vai của đội khách

Nhận định Chelsea – Tottenham Hotspur vào lúc 02:15 ngày 20/05 đặt Gà trống trước bức tường khổng lồ khi chưa thắng tại Stamford Bridge. Đây là 1 trong những chuỗi không thắng sân khách dài nhất lịch sử derby London làm phức tạp thêm nhiệm vụ trụ hạng.

Cái dớp lịch sử là thử thách hàng đầu dành cho Spur

Dưới đây là những con số lịch sử lẫn thực tế mô tả bức tranh bất lợi của đội khách tại sân Stamford Bridge:

36 năm là khoảng thời gian họ không thắng tại sân Stamford Bridge kể từ năm 1990.

1 lần duy nhất trong 36 năm qua họ thắng trên sân nhà là ngày 01/04/2018.

6 trận thua liên tiếp của The Blues trước khi hòa Liverpool 1-1 vào cuối tuần qua.

Phong độ 4 trận gần nhất gồm 2 thắng cùng 2 hòa cho thấy họ không thua.

10 trận liên tiếp không thắng của đội khách tại sân nhà của mình là rất tệ.

Opta tính xác suất họ xuống hạng 19,54% trong khi West Ham bị xuống hạng là 80,46%.

40 điểm là ngưỡng Carragher dự đoán cần để trụ hạng nên họ cần 3 điểm tuyệt đối.

Lực lượng cùng nhân tố then chốt từ 2 phía

Nhận định Chelsea – Tottenham Hotspur vào lúc 02:15 ngày 20/05 bị ảnh hưởng nặng nề bởi danh sách vắng mặt của đội khách. 2 tin tức về lực lượng có thể tác động lớn nhất đến trận đấu đều xuất phát từ phía đại diện Bắc London.

Dominic Solanke

Dominic Solanke có thể trở lại ngay trận này sau chấn thương cơ đùi khi De Zerbi xác nhận anh đang hồi phục nhanh. Tiền đạo tuyển Anh là mắt xích tấn công quan trọng nhất khi vắng mặt nhiều cầu thủ khác vì chấn thương dài hạn. Sự trở lại của Solanke sẽ thay đổi hoàn toàn sức mạnh tấn công lẫn tạo ra mối đe dọa thực sự với hàng thủ.

Guglielmo Vicario

Guglielmo Vicario có thể trở lại sau 5 trận vắng mặt vì phẫu thuật khi thủ môn số 1 đã tập luyện cùng đội. Sự trở lại của Vicario là tin tức lớn nhất về lực lượng trước trận đấu sinh tử tại sân vận động Stamford Bridge. Thủ môn người Italy có kinh nghiệm lẫn chất lượng vượt trội so với người thay thế tạm quyền Fraser Forster trong 5 vòng qua.

Danh sách vắng mặt

Đội khách đang gánh chịu danh sách chấn thương dài nhất Premier League với Xavi Simons, Cristian Romero, Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski cùng Wilson Odobert. Sự vắng mặt đồng loạt của Simons lẫn Romero là tổn thất lớn nhất về mặt chất lượng trong lối chơi xây dựng. Đây là lý do vì sao De Zerbi cần cả Solanke lẫn Vicario trở lại đúng lúc nhất có thể trong trận đấu này.

Tổng hợp nhận định trận đấu

Nhận định Chelsea – Tottenham Hotspur vào lúc 02:15 ngày 20/05 là trận đấu mà tâm lý sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng. Đội chủ nhà muốn đưa đối thủ truyền kiếp xuống hạng, Gà trống chiến đấu cho sự sống còn trong giải đấu Premier League.

Dự đoán tỷ số Chelsea vs Tottenham Hotspur ngày 20/05

Dưới đây là bảng tóm tắt những yếu tố quyết định kết quả trận đấu vô cùng hấp dẫn này trên sân cỏ:

Tiêu chí Đội chủ nhà Đội khách Vị trí hiện tại Top 6 đến 8 Hạng 17 Phong độ 5 trận gần nhất 0 thắng, 1 hòa, 4 thua 2 thắng, 2 hòa, 1 thua Lợi thế sân bãi 36 năm không thua tại đây 1 lần thắng trong 36 năm Huấn luyện viên Liam Rosenior Roberto De Zerbi Nhân tố trở lại Không có tin nổi bật Solanke lẫn Vicario có thể trở lại Động lực thi đấu Tranh cúp châu Âu Sinh tử trụ hạng Premier League Dự đoán kết quả Thắng 2-1 Thua trận này lẫn chờ vòng cuối

Kết luận

Nhận định Chelsea – Tottenham Hotspur vào lúc 02:15 ngày 20/05 là đêm có thể quyết định vận mệnh của đội khách trong giải đấu. Xoilac sẽ cập nhật ngay kết quả lẫn tình huống bảng xếp hạng sau khi tiếng còi kết thúc vang lên tại Stamford Bridge. Đừng quên theo dõi trực tiếp tin tức trận derby London đặc biệt này để không bỏ lỡ khoảnh khắc lịch sử có thể xảy ra.